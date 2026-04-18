MATINÉE DES PITCHOUNS Bédarieux
MATINÉE DES PITCHOUNS Bédarieux samedi 18 avril 2026.
MATINÉE DES PITCHOUNS
Place Ferdinand Fabre Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
La Matinée des Pitchouns
Samedi 18 avril Bédarieux, espace Léo Ferré, place Ferdinand Fabre
9h30 à 12h30
Tarifs Accès libre et gratuit
Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr
La Matinée des Pitchouns
Samedi 18 avril Bédarieux, espace Léo Ferré, place Ferdinand Fabre
9h30 à 12h30
Tarifs Accès libre et gratuit
Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr
Présentation La communauté de communes Grand Orb et son Relais Petite Enfance invitent les tout-petits (0-3 ans), leurs parents et les futurs parents à la 2ème édition de La Matinée des Pitchouns. De 9h30 à 12h30, nombreuses animations gratuites adaptées à la très jeune enfance
– Point d’information sur les différents modes d’accueil petite enfance du territoire
– Installations sensorielles pour petites mains et petits pieds proposées par ZICOMATIC.
– LE COCON DES DOULAS et sa bulle d’exploration autours de la nature.
– Atelier parent-enfant proposé par le LAEP L’aire des familles.
– Echanges autours du livre, du jeu et des tout-petits avec l’APOH (association de prévention en orthophonie de l’Hérault).
– Tente aux histoires proposée les médiathèques de Bédarieux et du Bousquet d’Orb.
– Stand jeux pour les tout-petits animé par la ludothèque JEU 2 MÔ. .
Place Ferdinand Fabre Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 88 29 72 47
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English : MATINÉE DES PITCHOUNS
La Matinée des Pitchouns
Saturday, April 18 Bédarieux, espace Léo Ferré, place Ferdinand Fabre
9:30 a.m. to 12:30 p.m
Prices Free admission
Contact for information or reservations (tel or e-mail) RPE coordinator: 07 88 29 72 47 or rpe@grandorb.fr
L’événement MATINÉE DES PITCHOUNS Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB