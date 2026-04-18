MATINÉE DES PITCHOUNS Bédarieux

MATINÉE DES PITCHOUNS

Place Ferdinand Fabre Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Matinée des Pitchouns

Samedi 18 avril Bédarieux, espace Léo Ferré, place Ferdinand Fabre

9h30 à 12h30

Tarifs Accès libre et gratuit

Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr

La Matinée des Pitchouns

Samedi 18 avril Bédarieux, espace Léo Ferré, place Ferdinand Fabre

9h30 à 12h30

Tarifs Accès libre et gratuit

Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr

Présentation La communauté de communes Grand Orb et son Relais Petite Enfance invitent les tout-petits (0-3 ans), leurs parents et les futurs parents à la 2ème édition de La Matinée des Pitchouns. De 9h30 à 12h30, nombreuses animations gratuites adaptées à la très jeune enfance

– Point d’information sur les différents modes d’accueil petite enfance du territoire

– Installations sensorielles pour petites mains et petits pieds proposées par ZICOMATIC.

– LE COCON DES DOULAS et sa bulle d’exploration autours de la nature.

– Atelier parent-enfant proposé par le LAEP L’aire des familles.

– Echanges autours du livre, du jeu et des tout-petits avec l’APOH (association de prévention en orthophonie de l’Hérault).

– Tente aux histoires proposée les médiathèques de Bédarieux et du Bousquet d’Orb.

– Stand jeux pour les tout-petits animé par la ludothèque JEU 2 MÔ. .

Place Ferdinand Fabre Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 88 29 72 47

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English : MATINÉE DES PITCHOUNS

La Matinée des Pitchouns

Saturday, April 18 Bédarieux, espace Léo Ferré, place Ferdinand Fabre

9:30 a.m. to 12:30 p.m

Prices Free admission

Contact for information or reservations (tel or e-mail) RPE coordinator: 07 88 29 72 47 or rpe@grandorb.fr

L’événement MATINÉE DES PITCHOUNS Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB