Matinée des pitchouns VILLELONGUE Villelongue
Matinée des pitchouns VILLELONGUE Villelongue mercredi 10 décembre 2025.
Matinée des pitchouns
VILLELONGUE Bibliothèque Villelongue Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Lectures pour les tout petits.
.
VILLELONGUE Bibliothèque Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Readings for the very young.
German :
Lesungen für die Allerkleinsten.
Italiano :
Letture per i giovanissimi.
Espanol :
Lecturas para los más pequeños.
L’événement Matinée des pitchouns Villelongue a été mis à jour le 2025-08-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65