Matinée des P’tits loups – Bretteville-sur-Laize, 12 juin 2025 10:00, Bretteville-sur-Laize.

Calvados

Matinée des P’tits loups mediatheque Bretteville-sur-Laize Calvados

Début : 2025-06-12 10:00:00

fin : 2025-06-12

Une matinée d’éveil et de jeux pour les tout-petits accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles.

De 10h à 11h30

Lieu Médiathèque

Gratuit Sans inscription

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

English : Matinée des P’tits loups

A morning of stimulation and play for toddlers accompanied by their parents, grandparents or childminders.

From 10am to 11:30am

Location: Médiathèque

Free of charge ? No registration required

German : Matinée des P’tits loups

Ein Vormittag voller Anregungen und Spiele für die Kleinsten in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern oder Kindergärtnerinnen.

Von 10 Uhr bis 11.30 Uhr

Ort: Mediathek

Kostenlos ? Ohne Anmeldung

Italiano :

Una mattinata di giochi e divertimento per i più piccoli accompagnati da genitori, nonni o assistenti all’infanzia.

Dalle 10.00 alle 11.30

Luogo: Médiathèque

Gratuito? Non è richiesta l’iscrizione

Espanol :

Una mañana de juegos y diversión para niños pequeños acompañados de sus padres, abuelos o cuidadores.

De 10.00 a 11.30 h

Lugar Médiathèque

Gratuito No es necesario inscribirse

