Matinée des tout petits Chaource
Matinée des tout petits Chaource jeudi 30 octobre 2025.
Matinée des tout petits
1 rue Saint Antoine Chaource Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 09:30:00
fin : 2025-10-30 11:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Jeudi 30 octobre CHAOURCE Matinée des tout petits. De 9h30 à 11h30 à la MJC de Chaource.
Des jeux pour vos petits de 0 à 3 ans accompagnés des parents, grands frères/sœurs, etc.
Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .
1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Matinée des tout petits Chaource a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance