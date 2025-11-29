MATINÉE DES TOUT-PETITS Salle du Conseil Corsept

MATINÉE DES TOUT-PETITS

Corsept Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 10:30:00

Matinée des tout-petits

Une animation et un livre pour les enfants nés en 2024

La Ville donne rendez-vous aux enfants nés en 2024 et à leurs familles pour une nouvelle Matinée des tout-petits, placée sous le signe de la découverte, du chant et de la créativité.

Au programme un spectacle participatif Baby Beat Boxing suivi de l’opération Arbre des enfants et la remise d’un livre.

10h30 Spectacle interactif Baby Beat Boxing

Ce spectacle s’articule autour de comptines revisitées avec la lecture d’albums, le tout accompagné de beat box, de chant et de rap.

À travers cet univers, l’artiste multicasquette Nomsi (auteurcompositeur, interprète, rappeur/chanteur et multiinstrumentiste de formation autodidacte) invite les tout-petits à enregistrer des sons grâce à une machine professionnelle adaptée !

11h15 Arbre des enfants et remise d’un livre

À l’issue du spectacle, les enfants sont invités à accrocher leur prénom dans un chêne vert, symbole d’enracinement et de lien, afin de marquer leur année de naissance.

Celui-ci sera planté aux abords de la salle Joseph Clavier.

Enfin, les enfants présents repartiront avec un livre offert par la Ville.

Salle du Conseil, Corsept

La matinée est entièrement gratuite.

Sur inscription (avant le samedi 22 novembre) à communication@corsept.fr en mentionnant le prénom et le nom de l’enfant né en 2024 et le nombre d’accompagnants. .

Salle du Conseil Mairie Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr

