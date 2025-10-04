Matinée d’éveil et de motricité avec le RPE Médiathèque municipale Bretteville-sur-Laize

Matinée d’éveil et de motricité avec le RPE Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque municipale Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T13:00:00

Le Relais Petite Enfance (RPE) propose une matinée spécialement dédiée aux tout-petits de 0 à 3 ans. Au programme : des jeux de motricité, des parcours ludiques et des activités d’éveil pour stimuler la curiosité et le développement sensoriel des enfants.

Les familles peuvent arriver et repartir librement entre 9h30 et 13h, pour profiter de ce moment à leur rythme.

Une belle occasion de partager un temps privilégié avec son enfant et de rencontrer d’autres familles dans un cadre convivial.

Médiathèque municipale 9 Bd des Alliés, 14680 Bretteville-sur-Laize, France Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie 0231084951 https://mediatheque-brettevillesurlaize.fr/

Mairie de Bretteville sur Laize