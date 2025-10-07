Matinée d’éveil ludique Médiathèque Saint-Lunaire

Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

La médiathèque et la ludothèque Ludik accueillent les jeunes enfants entre 6 mois et 4 ans accompagnés d’un adulte autour de jeux et d’histoires.

Animation libre et gratuite. Sur réservation. .

