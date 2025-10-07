Matinée d’éveil ludique Médiathèque Saint-Lunaire
Matinée d’éveil ludique Médiathèque Saint-Lunaire mardi 7 octobre 2025.
Matinée d’éveil ludique
Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 10:00:00
fin : 2025-10-07 11:30:00
Date(s) :
2025-10-07
La médiathèque et la ludothèque Ludik accueillent les jeunes enfants entre 6 mois et 4 ans accompagnés d’un adulte autour de jeux et d’histoires.
Animation libre et gratuite. Sur réservation. .
Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Matinée d’éveil ludique Saint-Lunaire a été mis à jour le 2025-09-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme