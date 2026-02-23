Matinée d’éveil ludique Médiathèque Saint-Lunaire
Matinée d’éveil ludique Médiathèque Saint-Lunaire mardi 7 avril 2026.
Matinée d’éveil ludique
Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-07 11:30:00
2026-04-07
La médiathèque et la ludothèque Ludik accueillent les jeunes enfants (moins de 3 ans) accompagnés d’un adulte autour de jeux et d’histoires.
Renseignements au 02 99 46 08 13.
Animation libre et gratuite. .
Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
