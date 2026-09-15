Matinée d’éveil ludique Médiathèque Saint-Lunaire
mardi 10 novembre 2026 · Médiathèque · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Matinée d’éveil ludique
Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 10:00:00
fin : 2026-11-10 11:30:00
Date(s) :
2026-11-10
La médiathèque accueille les enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants pour des matinées d’animation placées sous le signe de l’éveil, du jeu et de la découverte !
10 enfants maximum.
Sans inscription (dans la limite des capacités d’accueil). .
Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement Matinée d’éveil ludique Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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