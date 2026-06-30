Matinée d’éveil ludique Médiathèque Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Matinée d’éveil ludique

Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-08-10 10:00:00

fin : 2027-08-10 11:30:00

Date(s) :

2027-08-10

La médiathèque accueille les enfants de moins de 3 ans et leurs accompagnants pour des matinées d’animation placées sous le signe de l’éveil, du jeu et de la découverte !

10 enfants maximum.

Sans inscription (dans la limite des capacités d’accueil). .

Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

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English :

L’événement Matinée d’éveil ludique Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme