Matinée d’initiation à la Langue des Signes Française Foyer Cinéma de Byans-sur-Doubs Byans-sur-Doubs

Byans-sur-Doubs

Matinée d’initiation à la Langue des Signes Française

Foyer Cinéma de Byans-sur-Doubs 7 route d’Osselle Byans-sur-Doubs Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre du Printemps des familles 2026, le Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs et ses partenaires vous proposent une matinée de découverte et d’initiation à la langue des signes française (LSF), destinée aux enfants et aux adultes.

L’événement propose des ateliers adaptés à différents âges (0-3, 3-6 ou 7+ et adultes) afin de permettre à chacun de s’initier à cette forme de communication.

La matinée se terminera par un spectacle (nouveauté 2026 !) en Chansignes .

Cette action, gratuite sur réservation, vise à sensibiliser le public à la langue des signes et à favoriser l’inclusion. .

Foyer Cinéma de Byans-sur-Doubs 7 route d’Osselle Byans-sur-Doubs 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 52 09 47 relais.petits-voyageurs@famillesrurales.org

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English : Matinée d’initiation à la Langue des Signes Française

L’événement Matinée d’initiation à la Langue des Signes Française Byans-sur-Doubs a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON