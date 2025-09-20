MATINÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Caraman

MATINÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Caraman samedi 20 septembre 2025.

MATINÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

27 cours Alsace Lorraine Caraman Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable (18/09-8/10)

Matinée à La Casita

– Exposition des œuvres du défi Art et Développement durable

Toute la journée, découvre les œuvres réalisées par celles et ceux qui ont participé au défi Art et développement durable sur l’un des thèmes des 17 Objectifs de Développement Durable.

– Café bricole

10h-12h dire STOP à l’obsolescence programmée et donner une seconde vie aux objets cassés en les réparant ! Viens faire réparer un objet, on t’offre le café.

Animé par La Recyclante de Caraman.

– Court-Circlic

10h-12h viens t’équiper gratuitement de matériel informatique en participant à sa réparation.

Atelier de réparation et réemploi. Un dispositif responsable, limitant les impacts environnementaux, pour les publics éloignés du numérique.

Animé par Le Siloscope.

– Quiz

En accès libre, sur le numérique responsable

– Après-midi et soirée à l’éco-lieu les Coucarels

On se retrouve chez nos producteurs préférés pour l’inauguration de leur boutique et brasserie.

Au programme à partir de 14h marché de producteurices, visite, animations et concert !

– Tout public

– 20 septembre

– 10h-12h / 15h-17h30

– Gratuit .

27 cours Alsace Lorraine Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie

English :

As part of European Sustainable Development Week (18/09-8/10)

German :

Im Rahmen der Europäischen Woche für nachhaltige Entwicklung (18.09.-8.10.)

Italiano :

Nell’ambito della Settimana europea dello sviluppo sostenibile (18/09-8/10)

Espanol :

Con motivo de la Semana Europea del Desarrollo Sostenible (18/09-8/10)

