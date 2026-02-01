Matinée du Sup au Lycée Agricole Obernai

Matinée du Sup au Lycée Agricole

Samedi 2026-02-07 09:00:00

2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

Cette matinée spéciale post Bac pour l’orientation des lycéens, couvrira un large éventail de secteurs professionnels, avec présentation de formations diplômantes post bac par formateurs et étudiants.

Tout au long de la matinée, de 9h à 12h, les enseignants, les formateurs et les étudiants provenant de différents établissements présenteront leurs formations diplômantes post bac dans des secteurs fortement pourvoyeurs d’emplois.

Les visiteurs pourront prendre connaissance de l’ensemble des filières (agriculture, agroalimentaire, environnement, eau, forêt, paysage, animation des territoires, santé humaine, machinisme, filière industrielle maintenance, nucléaire, climatisation, commerce, informatique) et du panel de formations du BTS à l’école d’ingénieur proposées pour chacune d’entre elles.

Échangez avec les principaux intervenants des formations découvrez les métiers auxquels elles préparent.

Lycéens et parents, obtenez de précieux conseils en matière d’orientation afin de préparer du mieux possible la prochaine rentrée ! .

44 bd d'Europe Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 99 49

This special post-baccalaureate morning will cover a wide range of professional sectors, with presentations of post-baccalaureate diploma courses by trainers and students.

