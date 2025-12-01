Matinée En attendant Noël à la Médiathèque Centre Anatole Le Braz Penvénan

Matinée En attendant Noël à la Médiathèque

Centre Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 11:30:00

2025-12-20

Avant de fermer pour les vacances, la médiathèque vous propose une matinée En attendant Noël .

Des lectures et des surprises…

On termine 2025 dans la joie et la bonne humeur. .

+33 2 96 92 65 92

