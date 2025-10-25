Matinée en breton Causerie en breton Ti ar Soñjoù La Maison des idées Combrit

Matinée en breton Causerie en breton Ti ar Soñjoù La Maison des idées Combrit samedi 25 octobre 2025.

Matinée en breton Causerie en breton

Ti ar Soñjoù La Maison des idées 5 Hent Ty Plouz Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

Date(s) :

2025-10-25

La municipalité, en collaboration avec le Bagad et cercle celtique de Combrit, propose une nouvelle matinée en breton.

Une causerie ouverte sur différents sujets. .

Ti ar Soñjoù La Maison des idées 5 Hent Ty Plouz Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Matinée en breton Causerie en breton Combrit a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Destination Pays Bigouden