Matinée en famille Bara-K – Salle commune Rennes Dimanche 28 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Participation libre
Matinée jeune public : – à 10h : Bulle musicale (0 à 99 ans) – à 10h30 : Café papote en famille – à 11h : Contes « Drôles d’animaux) – à partir de 4 ans
**Une atinée dédiée aux plus jeunes et à leurs familles.**
**À 10h – Bulle musicale**
Pour découvrir en douceur divers instruments et réveiller ses oreilles gentiment.
À écouter en famille de 0 à 99 ans.
**À 10h30 – Café papote**
Boissons chaudes et petites douceurs à prix libre
**À 11h – Contes amusants et participatifs – Drôles d’animaux !**
Suivez les aventures d’un lapin qui miaule, d’un crapaud qui cuisine, d’un ours féroce…
À partir de 4 ans.
> Spectacles à prix libre – Pensez à réserver par mail (barakrennes@gmail.com) ou téléphone (06 31 13 42 19)
Quartier Bréquigny à Rennes
06 31 13 42 19 barakrennes@gmail.com
Bara-K – Salle commune 22 rue d’Aiguillon – 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine