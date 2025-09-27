Matinée enchantée à la médiathèque Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École
Cour Saragosse 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres
2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Une matinée chaleureuse et familiale avec des activités pour tous dont de nombreux ateliers
– Origami parent-enfant avce La Croisée des villages
– Cuisine « réveille ta soupe » avec l’Epicerie Solidaire
– Collage papier avec l’artiste Clémentine Chapron
Tout public
Accès libre .
+33 5 49 16 58 75
