Matinée enchantée à la médiathèque Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École

Matinée enchantée à la médiathèque Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École samedi 27 septembre 2025.

Matinée enchantée à la médiathèque

Cour Saragosse 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Une matinée chaleureuse et familiale avec des activités pour tous dont de nombreux ateliers

– Origami parent-enfant avce La Croisée des villages

– Cuisine « réveille ta soupe » avec l’Epicerie Solidaire

– Collage papier avec l’artiste Clémentine Chapron

Tout public

Accès libre .

Cour Saragosse 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75

English : Matinée enchantée à la médiathèque

German : Matinée enchantée à la médiathèque

Italiano :

Espanol : Matinée enchantée à la médiathèque

L’événement Matinée enchantée à la médiathèque Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Haut Val De Sèvre