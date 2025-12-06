Matinée enchantée Tardets-Sorholus

Matinée enchantée

Matinée enchantée Tardets-Sorholus samedi 13 décembre 2025.

Matinée enchantée

Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

L’Union Commerciale de Soule vous invite sur la place de Tardets.
Durant toute la matinée, les enfants pourront jouer sur les structures gonflables mises à leur disposition et participer à des ateliers créatifs. Sans oublier l’atelier maquillage et des jeux avec Euskal kirolak.   .

Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

English :

L’événement Matinée enchantée Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque