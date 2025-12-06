Matinée enchantée

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

13 décembre 2025

fin : 2025-12-13

L’Union Commerciale de Soule vous invite sur la place de Tardets.

Durant toute la matinée, les enfants pourront jouer sur les structures gonflables mises à leur disposition et participer à des ateliers créatifs. Sans oublier l’atelier maquillage et des jeux avec Euskal kirolak. .

Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

