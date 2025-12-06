Matinée enchantée Tardets-Sorholus
Matinée enchantée Tardets-Sorholus samedi 13 décembre 2025.
Matinée enchantée
Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
L’Union Commerciale de Soule vous invite sur la place de Tardets.
Durant toute la matinée, les enfants pourront jouer sur les structures gonflables mises à leur disposition et participer à des ateliers créatifs. Sans oublier l’atelier maquillage et des jeux avec Euskal kirolak. .
Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
English :
L’événement Matinée enchantée Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque