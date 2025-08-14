Matinée Equitation Allogny

Matinée Equitation Allogny jeudi 14 août 2025.

Allogny Cher

Tarif : 16.5 – 16.5 – EUR
16.5
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14

2025-08-14

L’Espaces Jeunes Rosa Parks d’Henrichemont organise une sortie équestre !
Prenez soins des chevaux, puis partez en balades dans la forêt d’Allogny. Plus d’information auprès de l’Espace Jeunes Rosa Parks d’Henrichemont. 16.5  .

Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 98 69 36  sebastien.ledoux@terresduhautberry.fr

English :

Espaces Jeunes Rosa Parks d’Henrichemont organizes a horse-riding outing!

German :

Der Espaces Jeunes Rosa Parks in Henrichemont organisiert einen Reitausflug!

Italiano :

L’Espaces Jeunes Rosa Parks d’Henrichemont organizza una gita a cavallo!

Espanol :

Los Espacios Jóvenes Rosa Parks de Henrichemont organizan una excursión a caballo

