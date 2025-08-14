Matinée Equitation Allogny
Matinée Equitation Allogny jeudi 14 août 2025.
Matinée Equitation
Allogny Cher
L’Espaces Jeunes Rosa Parks d’Henrichemont organise une sortie équestre !
Prenez soins des chevaux, puis partez en balades dans la forêt d’Allogny. Plus d’information auprès de l’Espace Jeunes Rosa Parks d’Henrichemont. 16.5 .
Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 98 69 36 sebastien.ledoux@terresduhautberry.fr
English :
Espaces Jeunes Rosa Parks d’Henrichemont organizes a horse-riding outing!
German :
Der Espaces Jeunes Rosa Parks in Henrichemont organisiert einen Reitausflug!
Italiano :
L’Espaces Jeunes Rosa Parks d’Henrichemont organizza una gita a cavallo!
Espanol :
Los Espacios Jóvenes Rosa Parks de Henrichemont organizan una excursión a caballo
