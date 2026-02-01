Matinée exposition de voitures Bistro de la fontaine Hauterives

Matinée exposition de voitures

Bistro de la fontaine 14 place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 07:30:00

fin : 2026-02-27 11:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Exposition de véhicules & essais sur place. Conseils personnalisés pour les professionnels. Une belle occasion d’échanger dans une ambiance chaleureuse au Bistro de la Fontaine !

On vous attend nombreux.

Bistro de la fontaine 14 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 64 04 contact@bistrodelafontaine.fr

English :

Vehicle showroom & on-site test drives. Personalized advice for professionals. A great opportunity to exchange ideas in a warm atmosphere at the Bistro de la Fontaine!

We look forward to seeing you there.

L’événement Matinée exposition de voitures Hauterives a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche