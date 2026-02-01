Matinée exposition de voitures Bistro de la fontaine Hauterives
Matinée exposition de voitures Bistro de la fontaine Hauterives vendredi 27 février 2026.
Matinée exposition de voitures
Bistro de la fontaine 14 place de la mairie Hauterives Drôme
Début : 2026-02-27 07:30:00
fin : 2026-02-27 11:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Exposition de véhicules & essais sur place. Conseils personnalisés pour les professionnels. Une belle occasion d’échanger dans une ambiance chaleureuse au Bistro de la Fontaine !
On vous attend nombreux.
Bistro de la fontaine 14 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 64 04 contact@bistrodelafontaine.fr
English :
Vehicle showroom & on-site test drives. Personalized advice for professionals. A great opportunity to exchange ideas in a warm atmosphere at the Bistro de la Fontaine!
We look forward to seeing you there.
