Matinée familles Relais Petite Enfance Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Matinée familles Relais Petite Enfance

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Temps d’éveil, de lecture et de rencontres entre parents et enfants, proposé en partenariat avec le RPE de Labrit.

Pour les familles, entrée libre.

Temps d’éveil, de lecture et de rencontres entre parents et enfants, proposé en partenariat avec le RPE de Labrit.

Pour les familles, entrée libre. .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matinée familles Relais Petite Enfance

A time for early-learning activities, reading and meetings between parents and children, offered in partnership with the RPE de Labrit.

Free admission for families.

L’événement Matinée familles Relais Petite Enfance Labouheyre a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Cœur Haute Lande