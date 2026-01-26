MATINÉE FESTIVE À COMMER

37 Rue des Tisserands Commer Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

RDV le samedi 11 avril de 10h à 12h pour une matinée festive à Commer

Fête de la bibliothèque braderie de livres, séance jeune public à 10h30, jeux…

Annulation en cas de pluie .

37 Rue des Tisserands Commer 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 94 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet us on Saturday April 11th from 10am to 12pm for a festive morning in Commer

L’événement MATINÉE FESTIVE À COMMER Commer a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Mayenne Co