MATINÉE FESTIVE À COMMER Commer

RDV le samedi 11 avril de 10h à 12h pour une matinée festive à Commer
Fête de la bibliothèque braderie de livres, séance jeune public à 10h30, jeux…
Annulation en cas de pluie .
37 Rue des Tisserands Commer 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 94 26
English :
Meet us on Saturday April 11th from 10am to 12pm for a festive morning in Commer
