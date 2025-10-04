Matinée Festive Bibliothèque Gabriel-Delaunay Benet
Matinée Festive Bibliothèque Gabriel-Delaunay Benet samedi 4 octobre 2025.
Matinée Festive Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque Gabriel-Delaunay Vendée
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:30:00
Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:30:00
Venez célébrer avec nous la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques.
De 9h à 12h30 la bibliothèque fourmillera de jeux, d’activités manuelles et de jeux vidéo !
Bibliothèque Gabriel-Delaunay 45 Rue de la Combe 85490 Benet Benet 85490 Benet Vendée Pays de la Loire 0251513541 https://bibliotheque.mairie-benet.fr
Venez célébrer avec nous la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques.
Ministère de la Culture