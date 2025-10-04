Matinée Festive Bibliothèque Gabriel-Delaunay Benet

Matinée Festive Bibliothèque Gabriel-Delaunay Benet samedi 4 octobre 2025.

Matinée Festive Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque Gabriel-Delaunay Vendée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Venez célébrer avec nous la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques.

De 9h à 12h30 la bibliothèque fourmillera de jeux, d’activités manuelles et de jeux vidéo !

Bibliothèque Gabriel-Delaunay 45 Rue de la Combe 85490 Benet Benet 85490 Benet Vendée Pays de la Loire 0251513541 https://bibliotheque.mairie-benet.fr

Ministère de la Culture