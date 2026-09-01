Informations pratiques

Lassy

Matinée forme et rando avec Nolwenn sport, santé, bien-être

Lassy Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Bougez, respirez en pleine nature avec Nolwenn sport, santé, bien-être qui vous propose une matinée de petits jeux sportifs et une marche active de 5kms.

Les places étant limitée, votre réservation est obligatoire au 06 03 37 86 91 ou par mail: nolwenn.sportsante@gmail.com. Le tarif est de 8 euros.

Venez passer une matinée conviviale et dynamique dans la Vallée du Canut! .

Lassy 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 03 37 86 91

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English :

L’événement Matinée forme et rando avec Nolwenn sport, santé, bien-être Lassy a été mis à jour le 2026-08-14 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté