Matinée Huître avec ZE BIG BLIND TEST Le Troquet de Marette Châteaudouble
Matinée Huître avec ZE BIG BLIND TEST Le Troquet de Marette Châteaudouble dimanche 1 février 2026.
Matinée Huître avec ZE BIG BLIND TEST
Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 11:30:00
fin : 2026-02-01 11:30:00
Date(s) :
2026-02-01
L’équipe de Ze Big Blind Test vous a préparé un quiz musical animé pour tous.
.
Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes prog.c.tout.verre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ze Big Blind Test team has put together a lively music quiz for everyone.
L’événement Matinée Huître avec ZE BIG BLIND TEST Châteaudouble a été mis à jour le 2026-01-12 par Valence Romans Tourisme