Matinée Huître avec ZE BIG BLIND TEST Le Troquet de Marette Châteaudouble

Matinée Huître avec ZE BIG BLIND TEST

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 11:30:00

fin : 2026-02-01 11:30:00

Date(s) :

2026-02-01

L’équipe de Ze Big Blind Test vous a préparé un quiz musical animé pour tous.

.

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes prog.c.tout.verre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ze Big Blind Test team has put together a lively music quiz for everyone.

L’événement Matinée Huître avec ZE BIG BLIND TEST Châteaudouble a été mis à jour le 2026-01-12 par Valence Romans Tourisme