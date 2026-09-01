AGENDA · Châteaudouble
Matinée huitres avec Yvan et Yvonne Le Troquet de Marette Châteaudouble
dimanche 20 septembre 2026 · Le Troquet de Marette · Châteaudouble
Informations pratiques
Châteaudouble
Matinée huitres avec Yvan et Yvonne
Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Chansons des faubourgs et d’ailleurs.
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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Songs from the Suburbs and Beyond.
L’événement Matinée huitres avec Yvan et Yvonne Châteaudouble a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme
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