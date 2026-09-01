Matinée huitres avec Yvan et Yvonne Le Troquet de Marette Châteaudouble

dimanche 20 septembre 2026 · Le Troquet de Marette · Châteaudouble

Informations pratiques

Châteaudouble

Matinée huitres avec Yvan et Yvonne

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Chansons des faubourgs et d’ailleurs.

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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Songs from the Suburbs and Beyond.

L’événement Matinée huitres avec Yvan et Yvonne Châteaudouble a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme