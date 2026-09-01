UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteaudouble

Matinée huitres avec Yvan et Yvonne Le Troquet de Marette Châteaudouble

dimanche 20 septembre 2026 · Le Troquet de Marette · Châteaudouble

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Le Troquet de Marette
Adresse
24 Grande Rue
Ville
26120 Châteaudouble
Département
Drôme
Tarif

Châteaudouble

Matinée huitres avec Yvan et Yvonne

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Chansons des faubourgs et d’ailleurs.
  .

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Songs from the Suburbs and Beyond.

L’événement Matinée huitres avec Yvan et Yvonne Châteaudouble a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Châteaudouble (Drôme)