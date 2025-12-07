Matinée huîtres et bulles au Domaine Peylong Domaine Peylong Suze

Matinée huîtres et bulles au Domaine Peylong

Domaine Peylong 508 chemin de Peylong Suze Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

pour 6 huîtres + 1 verre de vin

Début : 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07 13:00:00

2025-12-07

Dimanche matin dégustation dans un domaine viticole familial ! Au programme assiette d’huitres de Normandie et vins du domaine (AOC Crémant de Die et Vins de pays de la Drôme), soupe et sa tartine, grignotage sucré ! Faites un détour par le vignoble !

Domaine Peylong 508 chemin de Peylong Suze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 28 flombard@peylong.com

English :

Sunday morning wine tasting at a family winery! On the menu: a plate of Normandy oysters and estate wines (AOC Crémant de Die and Vins de Pays de la Drôme), soup and toast, and a sweet snack! Take a detour through the vineyard!

