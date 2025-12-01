Matinée huîtres et crevettes La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure
Matinée huîtres et crevettes La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure dimanche 21 décembre 2025.
Matinée huîtres et crevettes
La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 13:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Venez passer une belle matinée conviviale autour d’huîtres et de crevettes. Sur place ou à emporter.
Les réservations pour noël se font au plus tard le 16 décembre.
.
La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 03 10 13 le-local26@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a friendly morning over oysters and shrimps. On the spot or to take away.
Reservations for Christmas must be made by December 16.
L’événement Matinée huîtres et crevettes Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2025-12-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche