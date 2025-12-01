Matinée huîtres et crevettes La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure

Matinée huîtres et crevettes

La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 13:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Venez passer une belle matinée conviviale autour d’huîtres et de crevettes. Sur place ou à emporter.

Les réservations pour noël se font au plus tard le 16 décembre.

.

La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 03 10 13 le-local26@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a friendly morning over oysters and shrimps. On the spot or to take away.

Reservations for Christmas must be made by December 16.

L’événement Matinée huîtres et crevettes Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2025-12-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche