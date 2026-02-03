Matinée jeu Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Matinée jeu

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Venez découvrir le jeu de carte à collectionner pendant un atelier initiation ou perfectionnement. L’association Cartes en Seine et la médiathèque de Tourny vous proposent de découvrir l’univers de Lorcana de Disney (initiations et construction de jeu, dès 7 ans) et celui de Starwars unlimited de Disney (initiations et perfectionnement, dès 11 ans) .

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 53 72 37

