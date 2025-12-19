Matinée jeux à la ludothèque de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc
Matinée jeux à la ludothèque de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 3 janvier 2026.
Matinée jeux à la ludothèque de Montcuq
118 Chemin de l’Oustalet Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 09:00:00
fin : 2026-01-03 12:00:00
Date(s) :
2026-01-03
Venez Petit Déjeuner avec nous tout en fêtant Noël!
Gâteaux , chocolat chaud et bonbons seront de la partie!!
Participation libre.
Venez Petit Déjeuner avec nous tout en fêtant Noël!
Gâteaux , chocolat chaud et bonbons seront de la partie!!
Participation libre. .
118 Chemin de l’Oustalet Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for breakfast and celebrate Christmas!
Cakes, hot chocolate and sweets will be on the menu!
Free participation.
L’événement Matinée jeux à la ludothèque de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Cahors Vallée du Lot