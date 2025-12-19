Matinée jeux à la ludothèque de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Matinée jeux à la ludothèque de Montcuq

118 Chemin de l’Oustalet Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 09:00:00

fin : 2026-01-03 12:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Venez Petit Déjeuner avec nous tout en fêtant Noël!

Gâteaux , chocolat chaud et bonbons seront de la partie!!

Participation libre.

118 Chemin de l’Oustalet Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87

English :

Join us for breakfast and celebrate Christmas!

Cakes, hot chocolate and sweets will be on the menu!

Free participation.

