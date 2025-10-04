Matinée jeux CENTRE CULTUREL DE SAINTE ANNE Sainte-Anne

Matinée jeux CENTRE CULTUREL DE SAINTE ANNE Sainte-Anne samedi 4 octobre 2025.

Matinée jeux pour le tout public.

Lors de cette matinée, le public pourra également rencontrer l’association Lire Imaginer Vivre, découvrir les écrits de Willy Fordant et profiter d’une séance de dédicaces.

CENTRE CULTUREL DE SAINTE ANNE Boulevard Hégésippe Ibéné, 97180 SAINTE-ANNE Sainte-Anne 97180 Guadeloupe Guadeloupe 0590 68 63 80

Mairie de Sainte-Anne