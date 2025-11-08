Matinée Jeux de construction Bibliothèque Nozay

Matinée Jeux de construction

Bibliothèque 21 Rue Alexis Letourneau Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:30:00

Date(s) :

2025-11-08

avec Les Copains d’abord

Les Copains sont encore au rendez-vous les samedis matin dans vos bibliothèques avec toute une panoplie de jeux à partir de 3 ans. Jeux de cartes, de plateaux, de construction ou jeux d’extérieur à la belle saison… Au programme de cette session jeux de construction !

Gratuit

À partir de 3 ans

Sans inscription .

Bibliothèque 21 Rue Alexis Letourneau Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

English :

with Les Copains d?abord

German :

mit Les Copains d’abord

Italiano :

con Les Copains d’abord

Espanol :

con Les Copains d’abord

L’événement Matinée Jeux de construction Nozay a été mis à jour le 2025-10-29 par Pays Erdre Canal Forêt