Matinée Jeux de construction Bibliothèque Nozay

Bibliothèque 21 Rue Alexis Letourneau Nozay Loire-Atlantique
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 12:30:00
2025-11-08
avec Les Copains d’abord
Les Copains sont encore au rendez-vous les samedis matin dans vos bibliothèques avec toute une panoplie de jeux à partir de 3 ans. Jeux de cartes, de plateaux, de construction ou jeux d’extérieur à la belle saison… Au programme de cette session jeux de construction !
Gratuit
À partir de 3 ans
Sans inscription .
