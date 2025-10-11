Matinée jeux de société Bibliothèque Toni Morrison Paris
Jeux de rapidité, jeux de mémoire, jeux d’ambiance… Il y en a
pour tous les goûts ! Des bibliothécaires seront présent·es pour vous expliquer
les règles et même jouer avec vous !
Viens partager un moment convivial et défier tes ami·es autour d’un jeu de société !
Le samedi 11 octobre 2025
de 10h00 à 12h00
gratuit
Inscriptions ouvertes à partir du jeudi 18 septembre 2024.
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris
Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris
+33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier