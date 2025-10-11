Matinée jeux de société Bibliothèque Toni Morrison Paris

Matinée jeux de société Bibliothèque Toni Morrison Paris samedi 11 octobre 2025.

Jeux de rapidité, jeux de mémoire, jeux d’ambiance… Il y en a

pour tous les goûts ! Des bibliothécaires seront présent·es pour vous expliquer

les règles et même jouer avec vous !

Viens partager un moment convivial et défier tes ami·es autour d’un jeu de société !

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Inscriptions ouvertes à partir du jeudi 18 septembre 2024.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T10:00:00+02:00_2025-10-11T12:00:00+02:00

Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

+33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier