Matinée jeux de société en famille Janvier Bibliothèque du lézard Maillane

Matinée jeux de société en famille Janvier

Samedi 10 janvier 2026 de 9h à 12h. Bibliothèque du lézard 1 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 09:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Matinée Jeux de société en famille.

Envie de partager un moment convivial en famille ou entre amis ?



La bibliothèque du Lézard de Maillane vous propose une matinée jeux de société pour petits et grands.

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux classiques et des nouveautés, dans une ambiance chaleureuse et détendue.



Que vous soyez passionné de stratégie, amateur de jeux d’ambiance, ou simplement curieux de passer un bon moment, il y en aura pour tous les gouts !



Sur réservation. .

Bibliothèque du lézard 1 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Morning Family games.

L’événement Matinée jeux de société en famille Janvier Maillane a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence