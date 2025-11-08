Matinée jeux de société en famille Bibliothèque du lézard Maillane

Matinée jeux de société en famille

Samedi 8 novembre 2025 de 9h30 à 12h. Bibliothèque du lézard 1 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Matinée Jeux de société à la bibliothèque du Lézard.

Envie de partager un moment convivial en famille ou entre amis ?



La bibliothèque du Lézard de Maillane vous propose une matinée jeux de société pour petits et grands.

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux classiques et des nouveautés, dans une ambiance chaleureuse et détendue.



Que vous soyez passionné de stratégie, amateur de jeux d’ambiance, ou simplement curieux de passer un bon moment, il y en aura pour tous les gouts !



Sur réservation. .

Bibliothèque du lézard 1 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Board games morning at the Lézard library.

German :

Vormittag Gesellschaftsspiele in der Bibliothek Le Lézard.

Italiano :

Mattinata di giochi da tavolo presso la biblioteca Lézard.

Espanol :

Mañana de juegos de mesa en la biblioteca de Lézard.

