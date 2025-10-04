Matinée jeux de société Médiathèque de Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon
Matinée jeux de société Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Marcillac-Vallon Aveyron
Gratuit, suivant places disponibles
Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00
Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00
Pour découvrir de nouveaux jeux, ou pour le plaisir de jouer ensemble, RDV le 4 octobre, de 10h à 12h, à la Médiathèque de Marcillac-Vallon.
Médiathèque de Marcillac-Vallon 28 Avenue Gustave Bessières 12330 Marcillac-vallon Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie https://www.facebook.com/bibliotheque.marcillac.vallon/ Espace de la Murette Accès libre et gratuit
