Matinée jeux de société Médiathèque de Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon

Matinée jeux de société Médiathèque de Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon samedi 4 octobre 2025.

Matinée jeux de société Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Marcillac-Vallon Aveyron

Gratuit, suivant places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Pour découvrir de nouveaux jeux, ou pour le plaisir de jouer ensemble, RDV le 4 octobre, de 10h à 12h, à la Médiathèque de Marcillac-Vallon.

Médiathèque de Marcillac-Vallon 28 Avenue Gustave Bessières 12330 Marcillac-vallon Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie https://www.facebook.com/bibliotheque.marcillac.vallon/ Espace de la Murette Accès libre et gratuit

Pour découvrir de nouveaux jeux, ou pour le plaisir de jouer ensemble, RDV le 4 octobre, de 10h à 12h, à la Médiathèque de Marcillac-Vallon.

Pngtree