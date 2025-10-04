Matinée jeux de société médiathèque de Savigny Savigny

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Participez à une matinée jeux de société à la médiathèque !

Venez découvrir nos jeux, et si le coeur vous en dis, amenez vos jeux de société préférés pour les faire découvrir aux autres.

médiathèque de Savigny 15 route de sain bel, 69210 Savigny Savigny 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0966915787 https://www.mairie-savigny69.fr/vie-sociale/mediatheque https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Savigny/100064757404482/;https://www.instagram.com/mediatheque_de_savigny69/ La médiathèque de Savigny accueille les classes de la commune et les assistantes maternelles tout au long de l’année et propose des activités telles que l’île aux histoires (en partenariat avec le centre aéré), l’atelier remue-méninges (atelier pour encourager la réflexion et faire travailler sa mémoire), l’atelier tricoté, etc. ainsi que d’autres évènements ponctuels. Présence d’un parking, d’une rampe d’accès pour les fauteuils roulants, d’une table à langer

Floriane Mougel – Médiathèque de Savigny