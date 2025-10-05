Matinée jeux de société Médiathèque Saint-Symphorien-sur-Coise

Matinée jeux de société Médiathèque Saint-Symphorien-sur-Coise dimanche 5 octobre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T12:00:00

En famille ou entre amis, venez passer un moment convivial et amusant à la médiathèque !

Découvrez une sélection de jeux de société spécialement préparée par la Ludothèque des Monts du Lyonnais.

Que vous soyez amateurs de stratégie, de jeux rapides ou de découvertes ludiques, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Un rendez-vous gratuit pour partager rires, défis et bonne humeur autour du jeu !

Médiathèque 81 Boulevard du 8 Mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

