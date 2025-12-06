Matinée jeux de société pour les enfants ! Bibliothèque Drouot Paris

Matinée jeux de société pour les enfants ! Bibliothèque Drouot Paris samedi 6 décembre 2025.

« Hey, les enfants, on fait un Scrabble ?! » Vous n’entendrez pas ça demain à la bibli : on a préparé une sélection de jeux rigolos pour vos marmots !

Dans une ambiance conviviale des bibliothécaires vous expliqueront des règles de jeux et pourront également jouer avec vous et vos enfants.

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

Venez partager un moment d’amusement autour du jeu de société avec vos enfants de 3 à 10 ans

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h00 à 11h00

gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr Public enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T11:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T12:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T11:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr