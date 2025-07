Matinée jeux de société Médiathèque L’Escale Culturelle Sérent

Matinée jeux de société Médiathèque L’Escale Culturelle Sérent mercredi 6 août 2025.

Matinée jeux de société

Médiathèque L’Escale Culturelle 17 Rue du Général de Kerhué Sérent Morbihan

Début : 2025-08-06 10:00:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

2025-08-06

L’espace ludothèque de l’Escale Culturelle vous propose sa première matinée jeux de société !

Vous jouez souvent aux jeux de société ? Venez jouer au jeu de votre choix !

Vous ne jouez jamais ? La ludothécaire vous fera découvrir les jeux de société et leurs bienfaits, en vous en proposant une petite sélection.

Chaque 1er mercredi du mois, toute l’année, y compris en juillet et en août.

Signalez-vous en arrivant à l’accueil de la médiathèque, et nous vous guiderons vers la salle d’animation.

Pour tout public enfants (pas de limite d’âge), ados et adultes.

Entrée libre et gratuite, ouverte à toutes et à tous, pour les adhérents et les non-adhérents.

Pas d’inscription nécessaire. .

Médiathèque L’Escale Culturelle 17 Rue du Général de Kerhué Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14

