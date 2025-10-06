Matinée jeux de société sur le thème des Mondes imaginaires Médiathèque Plouvorn

Matinée jeux de société sur le thème des Mondes imaginaires

Médiathèque 3, rue du Général de Réals Plouvorn Finistère

Christophe vous propose des jeux de société sur le thème des Mondes imaginaires , avec explications des règles et accompagnement durant les parties.

A partir de 6 ans.

Accès libre sans inscription.

Renseignements 02.57.68.64.21 ou mediatheque.plouvorn@orange.fr .

