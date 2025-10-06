Matinée jeux de société sur le thème des Mondes imaginaires Médiathèque Plouvorn
Matinée jeux de société sur le thème des Mondes imaginaires Médiathèque Plouvorn mercredi 18 février 2026.
Matinée jeux de société sur le thème des Mondes imaginaires
Médiathèque 3, rue du Général de Réals Plouvorn Finistère
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18
Christophe vous propose des jeux de société sur le thème des Mondes imaginaires , avec explications des règles et accompagnement durant les parties.
A partir de 6 ans.
Accès libre sans inscription.
Renseignements 02.57.68.64.21 ou mediatheque.plouvorn@orange.fr .
Médiathèque 3, rue du Général de Réals Plouvorn 29420 Finistère Bretagne +33 2 57 68 64 21
