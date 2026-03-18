Matinée jeux en famille Ludo Médiathèque Edouard Lebigre Saint-Jean-de-Marsacq
Matinée jeux en famille Ludo Médiathèque Edouard Lebigre Saint-Jean-de-Marsacq samedi 11 avril 2026.
Matinée jeux en famille
Ludo Médiathèque Edouard Lebigre 111 route du cricq Saint-Jean-de-Marsacq Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez jouer en famille !
Amusez vous avec de nos 50 jeux de société.
Testez les 5 grands jeux en bois prêtés par la Médiathèque des Landes. .
Ludo Médiathèque Edouard Lebigre 111 route du cricq Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 69 12 mediatheque@saintjeandemarsacq.fr
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English : Matinée jeux en famille
Come and play with your family!
L’événement Matinée jeux en famille Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2026-03-14 par OTI LAS