Matinée jeux en famille Ludo Médiathèque Edouard Lebigre Saint-Jean-de-Marsacq

Matinée jeux en famille

Ludo Médiathèque Edouard Lebigre 111 route du cricq Saint-Jean-de-Marsacq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez jouer en famille !

Amusez vous avec de nos 50 jeux de société.

Testez les 5 grands jeux en bois prêtés par la Médiathèque des Landes. .

Ludo Médiathèque Edouard Lebigre 111 route du cricq Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 69 12 mediatheque@saintjeandemarsacq.fr

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English : Matinée jeux en famille

Come and play with your family!

L’événement Matinée jeux en famille Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2026-03-14 par OTI LAS