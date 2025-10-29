Matinée jeux en famille Place de l’Eglise Thorey-sous-Charny
Matinée jeux en famille
Place de l’Eglise Bibliothorey Thorey-sous-Charny Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
2025-10-29
Atelier jeux de société en famille avec des jeux du Lud’Aux et de la Médiathèque La Sereine de Précy-sous-Thil .
Place de l’Eglise Bibliothorey Thorey-sous-Charny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bibliothorey@gmail.com
