Matinée jeux : Frog warz Bibliothèque Drouot Paris

Matinée jeux : Frog warz Bibliothèque Drouot Paris samedi 6 décembre 2025.

Facile à prendre en main, ce petit jeu d’ambiance amusera petits et grands.

Derrière son aspect simple se cache un réel aspect stratégique qui séduit aussi bien les familles que les joueur.euses aguerri.es.

En présence de son créateur, nous découvrirons et jouerons à Frog warz

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 108 ans.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr