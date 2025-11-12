Matinée jeux Médiathèque Loctudy
Matinée jeux Médiathèque Loctudy mercredi 12 novembre 2025.
Matinée jeux
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12 12:00:00
2025-11-12
Les jeux de société de la médiathèque sont à votre disposition pour vous amuser seul, en famille ou entre amis.
Organisé par la médiathèque de Loctudy .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
