Matinée jeux Place Sainte Croix Loudun

Matinée jeux Place Sainte Croix Loudun mardi 21 octobre 2025.

Matinée jeux

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Venez découvrir et jouer avec l’équipe aux jeux qu’elle aura sélectionnés !

Pour les 4 ans et plus .

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

English : Matinée jeux

German : Matinée jeux

Italiano :

Espanol : Matinée jeux

L’événement Matinée jeux Loudun a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais