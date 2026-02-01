Matinée jeux Place Sainte Croix Loudun

Matinée jeux

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne

Pendant les vacances, venez découvrir et jouer en famille ou entre amis aux jeux que l’équipe aura sélectionnés !

Tout public Entrée libre .

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

