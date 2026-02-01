Matinée jeux Place Sainte Croix Loudun
Matinée jeux Place Sainte Croix Loudun mardi 10 février 2026.
Matinée jeux
Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Pendant les vacances, venez découvrir et jouer en famille ou entre amis aux jeux que l’équipe aura sélectionnés !
Tout public Entrée libre .
Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
