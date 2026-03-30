Matinée jeux Place Sainte Croix Loudun

Matinée jeux

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Venez découvrir et jouer avec l’équipe aux jeux qu’elle aura sélectionnés !

Pour les 4 ans et plus .

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

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English : Matinée jeux

L’événement Matinée jeux Loudun a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais