Matinée jeux Place Sainte Croix Loudun
Matinée jeux Place Sainte Croix Loudun mardi 7 avril 2026.
Matinée jeux
Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Venez découvrir et jouer avec l’équipe aux jeux qu’elle aura sélectionnés !
Pour les 4 ans et plus .
Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
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English : Matinée jeux
L’événement Matinée jeux Loudun a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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