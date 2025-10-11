Matinée jeux Ludospace Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer
Matinée jeux Ludospace
Place Henri Vignioboul Médiathèque Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
2025-10-11
Venez partager un moment de jeux et de convivialité en famille ou entre amis !
Gratuit et entrée libre pour tous enfants, ados et adultes.
Matinée animée par les professionnels du Pôle Enfance Jeunesse.
Sur inscriptions au 02 40 23 43 45 .
Place Henri Vignioboul Médiathèque Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 43 45 pej.mairie@piriac-sur-mer.fr
