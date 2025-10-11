Matinée jeux Ludospace Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer

Matinée jeux Ludospace Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Matinée jeux Ludospace

Place Henri Vignioboul Médiathèque Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Venez partager un moment de jeux et de convivialité en famille ou entre amis !

Gratuit et entrée libre pour tous enfants, ados et adultes.

Matinée animée par les professionnels du Pôle Enfance Jeunesse.

Sur inscriptions au 02 40 23 43 45 .

Place Henri Vignioboul Médiathèque Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 43 45 pej.mairie@piriac-sur-mer.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Matinée jeux Ludospace Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par ADT44