Matinée jeux Place Gouyon Matignon

Matignon

Matinée jeux

Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Jeux pour tout le monde !

A partir de 4 ans .

Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28

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English :

L’événement Matinée jeux Matignon a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme