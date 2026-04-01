Matinée jeux Place Gouyon Matignon
Matinée jeux Place Gouyon Matignon mercredi 22 avril 2026.
Matignon
Matinée jeux
Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Jeux pour tout le monde !
A partir de 4 ans .
Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28
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English :
L’événement Matinée jeux Matignon a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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