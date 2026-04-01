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Matinée jeux Place Gouyon Matignon

Matinée jeux Place Gouyon Matignon mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Place Gouyon

Adresse : Bibliothèque

Ville : 22550 Matignon

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Matignon

Matinée jeux

Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Jeux pour tout le monde !

A partir de 4 ans   .

Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28 

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English :

L’événement Matinée jeux Matignon a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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